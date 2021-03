Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raubüberfall auf Tankstelle, Zeugen und Gefährdete nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Sachbeschädigung, Unfall und Unfallflucht

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr wollte ein bislang unbekannter Fahrer eines grünen PKW auf einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Haller Straße rückwärts ausparken. Dabei stieß er mit dem Fahrzeugheck gegen einen geparkten BMW. An diesem entstand bei der Kollision ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher unter 07951 480-0.

Mainhardt: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Kurz nach 15:00 Uhr am Donnertag war ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer auf der B14 aus Richtung Mainhardt in Richtung Bubenorbis unterwegs. Kurz nach dem Ortsende Mainhardt überholte der Audi-Fahrer eine vor ihm befindliche Fahrzeugschlange. Beim Erkennen des Gegenverkehrs scherte er wieder auf seine Richtungsfahrbahn hinter einen MAN-Sattelzug eines 64-Jährigen ein. Beim erneuten Versuch den Sattelzug zu Überholen musste ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer seien Wagen stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Der Audi-Fahrer scherte ebenfalls wieder hinter den Sattelzug ein, touchierte dabei jedoch den Sattelauflieger. Nach dem Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt ohne Anzuhalten weiter fort in Richtung Schwäbisch Hall. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Fahrer ermittelt werden. Bei der Kollision zwischen dem Audi und dem Auflieger entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro an dem Audi und 100 Euro an dem Auflieger. Dem 30-jährigen PKW-Lenker droht nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und eventuell durch den Audi-Fahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf: Autoreifen zerstochen

Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 5:30 Uhr einen Vorderreifen eines in einer Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße geparkten Audi Q5 vermutlich mit einem Messer zerstochen. Dabei entstand Schaden von rund 300 Euro an dem Audi.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Sulzbach-Laufen: Raubüberfall auf Tankstelle

Gegen 20:00 Uhr am Donnerstagabend betraten zwei maskierte Männer eine Tankstelle in der Hauptstraße. Mit einer silbernen Pistole bedrohten sie die Kassiererin und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin kam der Aufforderung nach. Neben einem vierstelligen Betrag erbeuteten die beiden Räuber zudem mehrere Standen Zigaretten.

Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung des dortigen Sportgeländes.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber verlief erfolglos.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei dunkel gekleidete Männer, von denen einer schlank und der andere korpulent war.

Das Kriminalkommissariat Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

Blaufelden: Auto kommt auf schneebedeckter Fahrbahn von Straße ab

Eine 25 Jahre alte Audi-Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr auf der L1001 von Schrozberg-Niederweiler in Richtung Blaufelden unterwegs. Am Ende einer leichten Linkskurve kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen überfuhr sie einen Kanaldeckel und prallte etwa 50 Meter weiter mit ihrem Fahrzeug gegen eine Schutzplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

