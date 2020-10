Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Celle (ots)

Am Sa., 24.10.2020, gegen 04:44 Uhr, kam es auf der Landesstraße 282 in der Sprache zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Pkw. Der 33-jährige Fahrer befuhr mit seinem Pkw alleine von Lachtehausen aus kommend die L 282 in Richtung Wittingen. Mittig in der Sprache geriet der Fahrer auf gerader Strecke aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit zwei Leitpfosten und prallte anschließend neben dem Grünstreifen gegen einen Baum. Durch die Aufprallwucht überschlug sich schließlich der Pkw und blieb kopfüber auf der angrenzenden Leitplanke liegen. Mit schweren Verletzungen konnte der Fahrer dann vom alarmierten Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Fahrer erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Der Gesamtunfallschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

