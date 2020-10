Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - 14-Jähriger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 18.10.2020, gegen 19:00 Uhr, schob ein 14-Jähriger sein Fahrrad bei Grünlicht über die Fußgängerfurt von der Bismarckstraße aus kommend über die Schaarreihe in Richtung Westen. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Schaarreihe in Richtung Süden. An der beschriebenen Fußgängerfurt übersah der Pkw den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der männliche Fahrzeugführer soll kurz angehalten haben, setzte seine Fahrt dann allerdings fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

