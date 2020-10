Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei Jever letzten gegen zwei alkoholisierte 17-Jährige Ermittlungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Jever (ots)

Am Sonntag, 18.10.2020, im Zeitraum von 22.00 bis 22.35 Uhr, zogen zwei unter Alkoholeinwirkung stehende 17-Jährige durch die Stadt in Richtung Schützenhofstraße. Dort pöbelten sie zunächst Passanten lautstark und aggressiv an. Dann warfen sie Flaschen gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Am Pkw konnten bei der Sachverhaltsaufnahme zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. Den benachrichtigten Polizeibeamten gegenüber verhielten sich die 17-Jährigen ebenfalls unkooperativ und verstießen fortwährend gegen die Corona-Abstandsregeln. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

