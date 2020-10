Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Varel - 24-Jähriger versäumt Umschreibung des Führerscheines - Polizei Varel leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen wurde in der Oldenburger Straße gegen 02.30 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer zeigte bei der Kontrolle eine albanische Fahrerlaubnis vor. Da er bereits seit mehr als sechs Monaten in Deutschland wohnhaft ist, hätte er seinen Führerschein allerdings umschreiben lassen müssen.

Das trifft grundsätzlich nur dann zu, wenn der Führerschein aus einem Staat außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums stammt.

Aufgrund des Versäumnisses leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

