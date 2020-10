Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch auf Wangerooge - Polizei sucht Zeugen

Wangerooge (ots)

In der Zeit von Anfang August bis Anfang Oktober nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen in das zu derzeit unbewohnte Einfamilienhaus in der Rösingstraße ein. Zum Diebesgut und zur Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in dem Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04469 946900 oder gerne auch persönlich bei der Polizeistation Wangerooge.

