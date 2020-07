Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf der Holländischen Straße: Fahrradfahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere um 11:31 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4653876 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Nord:

Der Fahrradfahrer, der am heutigen Donnerstagmorgen auf der Holländischen Straße in Höhe der Rothfelsstraße aus noch unbekannten Gründen von einer Straßenbahn erfasst wurde, erlitt schwere Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich sein sollen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Die Sperrungen des Verkehrs in beide Richtungen, die wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle notwendig waren, konnten zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Identität des Fahrradfahrers dauern gegenwärtig noch an.

Wir berichten nach.

