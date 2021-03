Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Beleidigung von Polizisten

Aalen (ots)

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 33-Jähriger seinen Pkw Fiat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen abbremsen. Ein 25-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Audi auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 21-Jähriger am Donnerstagabend gegen 20 Uhr verursachte, als er beim Ausparken seines Pkw Audi einen in der Hegelstraße abgestellten Pkw Seat beschädigte.

Aalen: Polizeibeamte beleidigt

Kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend rief eine Frau die Polizei zu Hilfe, nachdem sie offenbar von einem 40-Jährigen belästigt worden war. Der Mann hatte außerdem gegen Fensterscheiben geschlagen. Als Beamte des Polizeireviers Aalen an der genannten Örtlichkeit im Steigerweg eintrafen, ergriffen zwei Männer die Flucht. Beide konnten in der Alten Heidenheimer Straße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei trat der 40-Jährige aggressiv und provozierend auf. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten, weshalb gegen ihn eine entsprechende Anzeige vorgelegt wird.

Aalen: Zu schnell gefahren

Zu schnelles Fahren war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Auf der Kreisstraße 3326 zwischen Hammerstadt und Unterrombach kam der Pkw BMW eines 20-Jährigen ins Schleudern und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Ein 36-Jähriger, der mit seinem Lkw hinter dem BMW fuhr, musste sein Fahrzeug stark abbremsen und nach rechts ausweichen, wobei er gegen die Leitplanke fuhr. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall wegen Schneeglätte

Wegen Gegenverkehr musste ein 32-Jähriger seinen Linienbus am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Gefällstrecke Am Schimmelberg anhalten. Wegen starkem Schneefall geriet der Bus ins Rutschen, wobei er gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Volvo fuhr und diesen im weiteren Verlauf vor sich herschob. Durch den Linienbus wurde der Volvo über eine Verkehrsinsel gedrückt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Aalen: 10.000 Euro Schaden

Unverletzt überstand eine 20-Jährige am Donnerstagnachmittag einen von ihr verursachten Verkehrsunfall. Die junge Frau befuhr gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw Audi die Landesstraße 1080 zwischen Waldhausen und Aalen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw rechts in das Fahnbahnbankett, geriet ins Schleudern, prallte gegen ein Verkehrsschild und streifte an mehreren Leitplankenelementen entlang, ehe er zum Stehen kam. An dem Fahrzeug der 20-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro.

Bopfingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 47-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen in der Wettegasse abgestellten Pkw Mercedes Benz und mit seinem Anhänger im weiteren Verlauf die Überdachung einer Haustüre. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Schaden

An der Einmündung Kreisstraße 3223 / Landesstraße 1029 übersah ein 54-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr den vorfahrtsberechtigten Pkw VW Beetle einer 62-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Heubach: Ins Rutschen gekommen - 77.000 Euro Schaden

Auf rund 77.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand. Kurz nach 18 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw VW Caddy die Lauterburger Straße. In einer Rechtskurve bremste sie ihr Fahrzeug ab, wodurch dieses ins Rutschen geriet und gegen den Pkw VW eines 25-Jährigen und anschließend gegen den Pkw Audi einer 34-Jährigen prallte. Alle Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bartholomä: Fahrzeug übersehen

Von einem Wanderparkplatz kommend, fuhr ein 38-Jähriger am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw Opel auf die Landesstraße 1162 zwischen Bartholomä und Heubach ein. Hierbei übersah er den Pkw Ford einer 40-Jährigen und streifte diesen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Mögglingen: Unfallflucht

Verkehrsbedingt musste ein 28-Jähriger seinen Pkw Nissan am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr an einem Fußgängerüberweg auf der Bahnhofstraße anhalten. Ein hinter ihm kommender Autofahrer überholte das stehende Fahrzeug, wobei er dieses streifte. Der Unfallverursacher öffnete lediglich kurz seine Fahrzeugtüre und sprach mit dem 28-Jährigen, wobei dieser bemerkte, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Als der 28-Jährige sagte, dass er die Polizei verständigen wird, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Gögingen: Auf die Gegenfahrspur geraten

Auf rund 4000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr entstand. Auf schneeglatter Straße kam ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz auf der Landesstraße 1075 zwischen Leinzell und Heuchlingen ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen den Pkw VW eines 41-Jährigen prallte.

Schwäbisch Gmünd: Kettenreaktion

Mit ihrem Pkw Renault Clio fuhr eine 41-Jährige am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr an der Einmündung Rosenstraße / Buchstraße auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw Opel einer 26-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser im weiteren Verlauf gegen den Pkw VW Polo eines 21-Jährigen geschoben. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 2600 Euro.

