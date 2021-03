Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Mittag prallten auf der L439 zwischen Worms-Herrnsheim und Osthofen zwei PKW aufeinander, wobei eine Fahrzeugführerin verletzt wurde. Eine 48-Jährige fuhr in Richtung Osthofen, als ihr zwei Rettungsfahrzeuge mit Blaulicht und Sirene entgegenkamen. Um den Fahrzeugen das Linksabbiegen in Richtung L425 zu ermöglichen, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Die nachfolgende 30-Jährige, die mit ihrem PKW ebenfalls in Richtung Osthofen unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung den Aufprall auf das Heck der Vorausfahrenden nicht mehr verhindern. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell