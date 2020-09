POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Getränkehandel; Gerlingen: Gasaustritt bei Bauarbeiten; Sachsenheim/Vaihingen an der Enz: Katalysatoren gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Pleidelsheim: Einbruch in Getränkehandel

Zwischen Montag 19.00 Uhr und Dienstag 08.50 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in eine Getränkehandlung in der Marbacher Straße in Pleidelsheim ein. Wie genau der Täter vorging, steht noch nicht fest. Im Innern des Marktes machte er sich an der Schublade des Kassensystems zu schaffen. Er manipulierte das System und stahl anschließend die gesamte Schublade, in der sich ein kleinerer Bargeldbetrag befand. Des Weiteren stahl er einen Karton und eine Stofftasche aus dem Geschäft. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf knapp 200 Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, entgegen.

Gerlingen: Gasaustritt bei Bauarbeiten

Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen befand sich am Dienstag gegen 15.35 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Gerlingen im Einsatz. Bei Bauarbeiten war eine Gasleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr sperrte die Straße und räumte ein Wohnhaus. Von der Räumung waren acht Personen betroffen. Der zuständige Energieversorger konnte das Leck, das durch Einsatzkräfte der Feuerwehr provisorisch verschlossen worden war, schließlich vollständig abdichten. Gegen 17.00 Uhr durften die Personen wieder in das Mehrfamilienhaus zurückkehren.

Sachsenheim / Vaihingen an der Enz: Katalysatoren gestohlen

Auf Katalysatoren hatten es noch unbekannte Täter abgesehen, die am Dienstag in Großsachsenheim und in Vaihingen an der Enz ihr Unwesen trieben. Zwischen 05.00 Uhr und 13.15 Uhr schlugen sie auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof in Großsachsenheim zu. Vermutlich mit einer pneumatischen Schere trennten die Täter den Katalysator eines geparkten Mercedes SLK ab und stahlen das Fahrzeugteil. In der Hertzstraße in Vaihingen an der Enz, auf einem Parkplatz zwischen einem Drogeriemarkt und einem Betrieb, gingen die Täter in gleicher Weise vor und ließen die Katalysatoren eines VW Polo und eines Lupo mitgehen. Gegen 13.30 Uhr konnten die unbekannten Täter auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Stuttgarter Straße beobachtete werden. Mittels eines Luftkissens hoben sie einen weiteren VW Lupo an, trennten den Katalysator ab und machten sich damit aus dem Staub. Die Täter selbst waren mit einem schwarzen, älteren VW Polo mit vermutlich Berliner Kennzeichen (B-) unterwegs. Sie flüchteten vom Baumarktparkplatz in Richtung der Bundesstraße 10. Der Fahrer des VW dürfte etwa 30 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß und schmächtig sein. Er hat schwarzes Haar. Der Beifahrer wurde auf zwischen 30 und 40 Jahren geschätzt. Er ist rund 170 cm groß und eher dicklich. Er hat ebenfalls schwarze Haare, trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Der Wert des Diebesguts dürfte sich insgesamt auf eine vierstellige Summe belaufen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

