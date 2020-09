Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Oberstenfeld und in Ludwigsburg (2); Unfallzeugen im Bereich Murr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Oberstenfeld: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Hyundai, der am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld auf einem Parkplatz stand. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 9000 beim Polizeirevier Marbach zu melden.

Ludwigsburg-Oßweil: Unfallverursacher geflüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 18:30 Uhr in Ludwigsburg-Oßweil begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Mauserstraße war zum genannten Zeitpunkt ein Alfa Romeo geparkt. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Wagen und hinterließ an der linken Fahrzeugfront einen Sachschaden von etwa 1.200 Euro. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 185353 entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Mercedes beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen Mercedes, der quer dahinter abgestellt war. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den verursachten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Edurard-Spranger-Straße in Ludwigsburg-Eglosheim. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 185353, in Verbindung zu setzen.

Murr: Verkehrsunfall in der Bergkelterkreuzung - Polizei sucht Zeugen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 07:15 Uhr in der Bergkelterkreuzung im Bereich Murr ereignete. Aus Richtung Steinheim an der Murr kommend wollte ein 16-jähriger Motorrad-Lenker an der "Bergelterkreuzung" von der Landesstraße 1100 nach links in Richtung Marbach abbiegen, um der gleichnamigen Straße weiter zu folgen. Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger BMW-Lenker, der aus Richtung Marbach kam, in die Kreuzung ein und stieß mit dem jungen Motorradfahrer zusammen. Im Zuge der Kollision stürzte der 16-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 9000, sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Ampelschaltung geben können, da beide Beteiligte angaben, bei "grün" gefahren zu sein.

