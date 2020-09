Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Erdmannhausen: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einer folgenschweren Kollision kam es am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der L1127 zwischen Marbach und Affalterbach. Hierbei befuhr der 36-jähriger Lenker eines Motorrades der Marke Kawasaki die Landesstraße von Marbach her kommend in Richtung Affalterbach. Als er ein in gleicher Fahrtrichtung fahrendes Fahrzeug überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der Mercedes A-Klasse einer 31-Jährigen Pkw-Fahrerin im Gegenverkehr. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Mercedes-Fahrerin wurde nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Die Strecke ist seit 17.30 Uhr voll gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei sind aktuell immer noch vor Ort zur Unfallaufnahme eingesetzt. Ein Gutachter wurde für weitere Ermittlungen eingeschaltet. Der Rettungsdienst war außer mit einem Rettungshubschrauber noch mit zwei weiteren Rettungswagen vor Ort. Außerdem war die Feuerwehr Marbach mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an der Unfallstelle.

