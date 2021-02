Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diverse Fahrzeugaufbrüche

Ratzeburg (ots)

18.Februar 2021 | Kreis Stormarn - 16./17.02.2021 - Ahrensburg

In der Zeit von Dienstag, 16.02.2021, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 17.02.2021, 06:00 Uhr kam es in Ahrensburg in den Straßen Am Schwarzen Moor, Brombeerweg, Ginsterweg, Erikaweg, Irisweg, Dänenweg und Pionierweg zu sieben Aufbrüchen von hochwertigen Fahrzeugen und einem Diebstahl von Fahrzeugteilen.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden bei sieben Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen. Bei einem Fahrzeug steht es noch nicht fest, wie die Täter in das Fahrzeug kamen. Bei dem Diebesgut handelt es sich hauptsächlich um die Airbags und die Außenspiegelverglasung, aber auch ein Lenkrad, ein verbautes Navigationssystem und Münzgeld.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell