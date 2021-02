Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wintereinsätze

Ratzeburg (ots)

16. Februar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg | Kreis Stormarn - 15./16.02.2021

In der Nacht vom 15.02.2021, 17:00 Uhr bis 06.02.2021, 07:00 Uhr kam es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn zu 30 witterungsbedingten Einsätzen, hiervon waren 18 witterungsbedingte Unfälle. Bei den meisten Unfällen blieb es bei Blechschäden. In drei Fällen wurden Personen verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am 15. Februar 2021, gegen 19:30h zu einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße zwischen Oststeinbek und Havighorst. Ein 27- jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Nissan kurz vor dem Orsteingang Havighorst von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Nissan überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 27-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.500 Euro.

Im Bereich der Gemeinde Grambek auf der BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Gudow und Grambek in Fahrtrichtung Hamburg kam es gestern, gegen 20:30Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach aktuellem Erkenntnisstand fuhren hintereinander ein 51-jähriger Hamburger mit einem Klein-LKW Iveco auf dem rechten Fahrstreifen, ein 62- jähriger Schweriner mit seinem Kia sowie ein 32-jähriger aus Zedenick mit einem LKW Daimler mit Anhänger. Der Iveco- Fahrer verlor bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über den LKW, stieß gegen die Mittelschutzplanke, drehte sich und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung mittig der Fahrbahn zum Stehen. Der 62- jährige Kia- Fahrer und der 32- jährige LKW- Fahrer konnten nicht mehr rechtzeitig stoppen und stießen leicht mit dem Iveco zusammen. Der LKW mit Anhänger fuhr in der Folge noch auf den PKW auf. Die Fahrer aus dem Iveco und Kia wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Auf der BAB 21 kam es am 15. Februar, gegen 22:15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Tremsbüttel und dem Autobahnkreuz Bargteheide in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete. Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr ein 58- Jähriger mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen auf der BAB 21 in Richtung Hamburg. Gegen 22:15 Uhr überholte ein brauner LKW mit Anhänger den Sattelzug und kam in dessen Höhe ins Schlingern. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der 58-Jährige Sattelzugfahrer ab und verlor durch die winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Sattelzug stellte sich quer. Der 58- jährige Fahrer wurde leicht und seine 47- jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Der überholende LKW setzte seine Fahrt ohne sich um die Verunfallten zu kümmern fort. Die Sachschadenshöhe steht noch nicht fest. Die Fahrbahn konnte erst am heutigen Morgen gegen 05:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell