POL-RZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots)

15. Februar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 12.02.2021 - Ratzeburg

Am 12.02.2021 kam es gegen 19 Uhr in der Mechower Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 58- Jähriger aus der Nähe von Ratzeburg mit einem VW die Mechower Straße in Richtung Gartenstraße. Hier übersah der Fahrer einen haltenden PKW VW mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand und fuhr auf diesen auf. Dieses Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt unbesetzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf Alkoholeinfluss bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durch die Beamten angeordnet. Der Führerschein des 58- Jährigen wurde sichergestellt. Der geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

