Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raub in Ammersbek - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15. Februar 2021 | Kreis Stormarn - 15.02.2021 - Reinfeld

Am 15. Februar 2021, gegen 00:30 Uhr kam es zu einem Raub in der Timmerhorner Straße in Ammersbek.

Nach bisherigem Erkenntnisstand ging der 16- Jährige Geschädigte auf dem Fußweg als gegen 00:30 Uhr zwei männliche Personen auf Fahrrädern aus Richtung Dellingsdorf auf ihn zukamen. Sie forderten seine Jacke und seine Box. Der 16- Jährige wurde von den Tätern zu Boden gebracht. Ihm wurden seine Jacke, eine JBL- Musikbox sowie zwei Samsung- Smartphones entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter in Richtung Ammersbek. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Die männlichen Täter wurden durch den Geschädigten beschrieben:

- ca. 1,77m groß - ca. 20 Jahre alt - Täter 1: kräftigere Gestalt mit tiefer Stimme - Täter 2: schmale Gestalt

Zu den Fahrrädern konnten keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder Täterhinweise an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102-809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell