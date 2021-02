Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeugschlüssel unterschlagen - Festnahme

Ratzeburg (ots)

11. Februar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.02.2021 - Schwarzenbek Am 10.02.2021, gegen 21.00 Uhr, wurde ein Tatverdächtiger nach kurzer Verfolgung durch Beamte des Polizeirevieres Schwarzenbek festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen suchten am 10.02.2021, gegen 16:50 Uhr zwei Männer eine Autowerkstatt in der Grabauer Straße in Schwarzenbek auf. Unter dem Vorwand einer Kaufabsicht begutachteten sie einen VW Multivan und fuhren diesen auch zur Probe.

Bei der Rückgabe des Fahrzeuges an den Eigentümer händigten die Männer aber einen falschen Fahrzeugschlüssel aus und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Unterschlagung des Fahrzeugschlüssels fiel umgehend auf, so dass der Geschädigte die Polizei informierte. Auch tauschte er den probegefahrenen VW vorsichtshalber gegen einen sehr ähnlich aussehenden VW aus, um hier eine mögliche Entwendung mit Originalschlüssel zu verhindern.

Gegen 21.00 Uhr bemerkten Zeugen verdächtige Personen auf dem Firmengelände, welche sich an einem VW Multivan zu schaffen machten.

Beim Erblicken der Einsatzkräfte flüchtete ein Tatverdächtiger zu Fuß in Richtung Kerntangente. Nach kurzer Verfolgung konnte er gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Es handelte sich dabei um einen 26-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen.

Die Fahndung nach einem weiteren Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Ermittlungen ergaben, dass bereits an dem nun abgestellten Multivan entwendete Kennzeichen angebracht wurden.

Der am Nachmittag unterschlagene Fahrzeugschlüssel konnte nicht gefunden werden.

Der 26-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er wird sich nun wegen des Verdachts der Unterschlagung und Verdacht des Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

