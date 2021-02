Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Katalysatoren gestohlen

Ratzeburg (ots)

10. Februar 2021 | Kreis Stormarn - 09.02.2021 - Glinde

In der Zeit vom 05. bis zum 09. Februar 2021 kam es in der Wilhelm- Bergner- Straße in Glinde zu Diebstählen von Fahrzeugteilen.

Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit vom 05.02.2021, 17:00 Uhr bis zum 09.02.2021, 17:00 Uhr Zugang zu einem Firmengelände. Sie bauten von diversen Fahrzeugen die Katalysatoren ab und entwendeten diese. Die Schadenshöhe kann nicht angegeben werden.

Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder auffällige Geräusche wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeistation Glinde unter der Telefonnummer: 040 - 7109030 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell