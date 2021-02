Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandalismus in Hoisdorf - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

09. Februar 2021 | Kreis Stormarn - Hoisdorf

In den letzten Wochen ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen am Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in der Oetjendorfer Landstraße in Hoisdorf gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in den Neubau des TUS Hoisdorf ein, beschädigten und zerstörten Innentüren, neu verputzte Wände, Wandfliesen, Steckdosen und vieles mehr. Auch Absperrplatten wurden beschädigt und entfernt.

Die Schäden dürften bis jetzt im fünfstelligen Bereich liegen.

Wer hat in der letzten Zeit im Bereich des Neubaus verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Angaben teilen sie bitte der Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102/ 45650 mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell