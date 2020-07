Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auffahrunfall - Linker Fahrstreifen gesperrt

Oyten / A1 (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:50 Uhr auf der Autobahn 1 vor dem Bremer Kreuz zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten. Der 35 Jahre alte Fahrer eines Transporters war auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Osnabrück unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf den vor ihm fahrenden Transporter eines 66-Jährigen auffuhr. Durch die Kollision wurden beide Männer leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch betreut. Die beiden Transporter müssen abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt der linke Fahrstreifen der Autobahn 1 voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

