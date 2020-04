Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280420-333: Ladendieb ließ bei Verfolgung Beute fallen

Gummersbach (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montag (27. April) versucht, in einem Telefongeschäft in der Gummersbacher Innenstadt zwei Mobiltelefone zu stehlen.

Während der eine den Angestellten in ein Gespräch verwickelte, riss der andere, um 11:20 Uhr zwei Mobiltelefone aus ihrer Verankerung in der Handy-Ausstellung. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Diebstahl beobachtet. Als der Dieb flüchten wollte, nahm der Zeuge die Verfolgung auf. Daraufhin ließ der Dieb die Handys fallen und flüchtete ohne Beute.

Auch sein Komplize hatte die Aufregung genutzt und sich unbemerkt entfernt.

Täterbeschreibung (Dieb): Männlich, etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

