Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280420-331: Kennzeichen gestohlen

Wiehl / Reichshof (ots)

Nur kurz zum Joggen war der Fahrer eines Jaguar am Montagnachmittag (27. April). Als er zu seinem Wagen auf einem Parkplatz in der Brucher Straße in Wiehl zurückkehrte, waren beide Kennzeichen an seinem Wagen abmontiert und gestohlen. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr ereignet haben. Die gestohlenen Kennzeichen lauten GM-G 1506.

Ebenfalls am Montag (27. April) stahlen Diebe die beiden Kennzeichen GM-JL 2906 von einem grauen Honda. Der Honda parkte zur Tatzeit zwischen 5:50 Uhr und 16:25 Uhr auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Einmündung Siegener Straße / Hamerter Straße in Reichshof-Wildbergherhütte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

