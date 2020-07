Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Fahrt endet in Hecke

Landkreis Osterholz (ots)

Fahrt endet in Hecke

Vollersode. In eine Hecke fuhr am Dienstagvormittag ein 80 Jahre alter Autofahrer. Der Mann kam von einem Tankstellengelände, als er geradeaus über die Wallhöfener Straße und einen Gehweg fuhr und schließlich in der Hecke zum Stehen kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mann einen Schwächeanfall erlitten haben. Der Mann wurde vorsorglich durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell