Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Feuer auf einem Balkon

Kamp-Lintfort (ots)

Am Donnerstag gegen 22.10 Uhr griet aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllbeutel auf einem Balkon einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rundstraße in Brand. Der 44-jährige Mieter versuchte die Flammen zunächst alleine zu löschen, scheiterte jedoch. Schließlich gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. An dem Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell