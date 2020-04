Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Feuerwehreinsatz, Kinder als Feuerwehr und Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Rot am See: Parkrempler

6.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Montag gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Crailsheimer Straße. Eine 59-jährige Ford-Fahrerin wollte mit ihrem Wagen ausparken und übersah dabei einen hinter ihrem Wagen vorbeifahrenden KIA eines71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Crailsheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Am Montag kam es gegen 17:45 Uhr in der Straße Zur Flügelau zu einem Feuerwehreinsatz. Im Keller des Gebäudes kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung, welche in der Folge zu starker Rauchentwicklung geführt hat. Möglicherweise hatte sich hier in einem Kellerraum gelagerter Müll entzündet. Die Feuerwehr Crailsheim war vor Ort im Einsatz und konnte den Brand löschen. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während der Löscharbeiten setzte sich eine 27 Jahre alte Frau wiederholt über die Weisungen der Feuerwehrleute hinweg und betrat das Treppenhaus, da sie zu ihrer Wohnung wollte. Die Frau leistete hier Widerstand gegen die Polizeibeamten, die sie aus dem Treppenhaus herausbegleiten wollten. Dabei ließ sie sich unter anderem auf den Boden fallen. Die stark betrunkene Frau wurde anschließend von Rettungskräften untersucht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von rund 1,8 Promille. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Crailsheim: Jugendliche zündeln - Kinder löschen

Gegen 16:00 Uhr am Montag meldete eine Zeugin, dass sie am Skate-Park hinter dem Gymnasium in der Bürgermeister-Demuth-Allee drei Jugendliche beobachten konnte, die dort vermeintlich mehrere Sträucher in Brand setzten. Beim Erkennen der Zeugin flüchteten die drei Jugendlichen. Einer auf einem BMX-Fahrrad. Eine in der Nähe wohnende Familie bemerkte die Rauchentwicklung ebenfalls. Die Kinder der Familie zögerten nicht lange und rückten mit Wasser, Spritzpistolen und Feuerwehrhelmen an, um die Flammen zu löschen.

Ein Feuerwehreinsatz war somit nicht mehr nötig. Von den eingesetzten Polizeibeamten gab es für die Kinder ein großes Lob für den Einsatz.

Bei dem Feuer entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 nach Zeugen, die Hinweise zu den drei Jugendlichen geben können.

Gaildorf: Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Am Montag gegen 17:15 Uhr wurden insgesamt acht Personen auf dem Bahnhofsgelände in Gaildorf angetroffen. Offenbar trafen sich die Personen hier entgegen der geltenden Verordnung. Alle Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Obersontheim: Einbrecher scheitert an Tür und entwendet dann Marmelade

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 3:00 Uhr und 9:00 Uhr versucht in ein Wohnhaus in der Weidenstraße einzudringen. Dabei ging der Einbrecher mit roher Gewalt vor, scheiterte dennoch an einer verschlossenen Tür. Letztlich stahl er aus dem Keller einer Scheune rund 15 Gläser Marmelade.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Bühlertann unter Telefon 07973 5137 entgegen.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vergaß am Sonntag kurz vor 20:00 Uhr offenbar die Handbremse an seinem PKW festzuziehen, als er diesen auf dem Parkplatz einer Firma in der Raiffeisenstraße abstelle. Der Wagen rollte daraufhin vorwärts in Richtung der Warenannahme der Firma. Dort kollidierte er mit einer Fensterscheibe. Von dieser ging die äußere Schiebe zu Bruch. Als der unbekannte Fahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, muss er den Schaden bemerkt haben, entfernte sich dennoch unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Wagen handelt es sich um einen silbernen Skoda Oktavia, welcher beim Entfernen von der Unfallstelle mit zwei Personen besetzt war.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen

Gegen eine sechsköpfige Gruppe, welche sich am Montag gegen 20:25 Uhr im Bereich des Schulzentrums West in der Berliner Straße aufgehalten hat, haben Beamte des Polizeireviers aufgrund der geltenden CoronaVO in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz Anzeigen gefertigt. Alle sechs müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ilshofen: Auffahrunfall auf Autobahn

Am Dienstagmorgen gegen 6:30 Uhr war ein Krankentransportwagen in Fahrtrichtung Mannheim auf der Autobahn A6 auf der linken Fahrspur unterwegs, um einen Patienten aufzunehmen. Dabei geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und fuhr hier auf einen vorausfahrenden Sattelzug der Marke Volvo auf. Der Fahrer des Krankentransportwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Begleitperson im hinteren Bereich des Fahrzeuges wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Der Krankentransportwagen der Marke Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges wurde dies Ausfahrt Ilshofen zeitweise gesperrt.

