POL-PDNW: (Niederkirchen bei Deidesheim) Auto zerkratzt

Haßloch (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter offensichtlich mutwillig einen "Im Brühl" geparkten PKW (BMW, schwarz) im linken Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

