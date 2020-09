Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Ein- und Aufbrüche sowie Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Neuen Weg wurden (mindestens) zwei Gartenlauben aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus Gärten gestohlen. Die unbekannten Täter haben unter anderem einen Rasenmäher, einen Grill und Gartenstühle mitgenommen. Die Taten sind vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Dorsten:

Am einem Friedhofsparkplatz an der Straße Plaggenbahn wurde ein Auto aufgebrochen und eine Handtasche gestohlen. Zeugen konnten zwei Täter auf der Flucht beobachten. Die Tatverdächtigen sind demnach auf älteren Herrenfahrrädern in Richtung Gahlener Straße weggefahren. Weitere Beschreibungen: 1) groß, Mitte 20, dunkles Haar, Vollbart, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und einem schwarzen Kapuzenpullover, Jeanshose. 2) groß, schlank, khakifarbene Jacke mit Kapuze und dunkler Jeanshose.

Am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag wurde in ein Vereinsheim auf der Juliusstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Notausgangstür auf der Gebäuderückseite auf und nahmen Bargeld und einen 55-Zoll-Flatscreen mit.

Gladbeck:

Auf der Straße Zur Grafenmühle wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die unbekannten Täter mit Hilfe einer Gartenmöbelpolsterbox an ein Fenster, das mit einem Metallgitter gesichert war, und hebelten dieses auf. Die Täter durchsuchten zwei Schlafräume im ersten Obergeschoss und flüchteten dann über den Einstiegsweg in unbekannte Richtung. Nach ersten Angaben wurde hochwertiger Schmuck gestohlen.

Auf der Mathiasstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und dem späten Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter kamen über eine aufgehebelte Terrasstür ins Haus und durchsuchten dann sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Herten:

Auf der Schulstraße sind am Freitagabend unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher zuerst versucht, eine Terrassentür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Schließlich kamen die Täter über ein Fenster ins Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden.

Marl:

Zwischen dem späten Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurde in ein Wohnhaus auf dem Parkweg eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchwühlten dann mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Recklinghausen:

Vom Kurfürstenwall ist am Freitagabend ein Auto weggekommen. Nach bishgerigen Erkenntnissen stand der graue Seat Leon verschlossen am Straßenrand. Der Diebstahl wurde gegen 21.30 Uhr bemerkt. Der Wagen war gegen 20.10 Uhr dort abgestellt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder andere Hinweise dazu geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

