Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mann wird von Einbrechern überrascht und zusammengeschlagen

Recklinghausen (ots)

Auf der Stettiner Straße sind zwei männliche Täter am Sonntag, gegen 00.15 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. In der Wohnung überraschten sie den 66-Jährigen Bewohner im Schlaf und schlugen dann - nach dessen Aussage - mehrfach auf ihn ein. Danach flüchteten die Täter über den Garten Richtung Südpark. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Täter konnten nur grob beschrieben werden: Beide trugen dunkle Kleidung und schwarze Sturmhauben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

