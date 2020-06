POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Hoher Schaden bei Diebstahl von Fahrzeugteilen, Flörsheim, Rheinallee, 19.06.2020, gg. 04.00 Uhr

(ho)Am frühen Freitagmorgen ist bei einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw in der Flörsheimer Rheinallee ein Schaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden. Die Täter brachen die Fahrertür des betroffenen BMW auf und bauten im Innenraum diverse hochwertige Fahrzeugteile wie das Navigationsgerät und den Fahrerairbag aus. Bei der Tat wurde das Fahrzeug neben dem Diebstahlschaden erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Unfall mit über 4,4 Promille, Flörsheim, Höllweg, 18.06.2020, gg. 19.15 Uhr

(ho)Ein 44-jähriger Mann aus Hochheim hat gestern am frühen Abend mit seinem Fahrrad in total betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit dem Rad auf dem Höllweg unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung zur Lahnstraße nach rechts abzubiegen. Aufgrund seines Zustandes scheiterte dieses Vorhaben jedoch und der Mann kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalles stellten die Beamten erhebliche Ausfallerscheinungen bei dem 44-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab daraufhin einen Wert von über 4,4 Promille. Der Fahrradfahrer musste daraufhin die Streife zur Durchführung einer Blutentnahme mit auf die Wache begleiten.

