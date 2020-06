PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. 19-Jähriger angegriffen und verletzt, Kelkheim, Gagernring, 17.06.2020, gg. 01.00 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht ist ein 19-Jähriger im Gagernring in Kelkheim von Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge erfolgte der Angriff völlig unvermittelt, sodass er nicht einmal angeben konnte, ob er von einem oder mehreren Personen geschlagen wurde. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 19-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kelkheimer Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die etwas zum Tathergang sagen können, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 zu melden.

2. Hoher Schaden durch Enkeltrickbetrug, Schwalbach a.Ts., Friedrich-Ebert-Straße, 16.06.2020, gg. 12.50 Uhr

(ho)Eine 79-jährige Frau in Schwalbach wurde gestern Mittag zum Opfer von Enkeltrickbetrügern. Bereits am Vormittag erhielt die Frau einen Anruft ihrer vermeintlichen Enkelin, die angab aufgrund eines Wohnungskaufs dringend Bargeld zu benötigen. Die Anruferin setzte die Seniorin derart unter Druck, dass die Frau zu ihrer Bank ging und mehrere Zehntausend Euro von ihrem Konto abhob. Das Geld übergab sie kurz darauf einem angeblichen Kurier des Amtsgerichtes. Erst nach der Übergabe des Geldes flog der Betrug auf. Der Abholer wurde von der 79-Jährigen als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, südländisch aussehend, mit schmaler Figur, kurzen, schwarzen Haaren, einem Oberlippenbart, bekleidet mit einem dunklen Hemd und einer dunklen Hose beschrieben. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass regelmäßig solche oder ähnliche Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen verübt oder versucht werden und in Einzelfällen auch mit einem erheblichen Schaden wie im vorliegenden Fall ausgehen.

Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher immer wieder an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst misstrauisch zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

3. Ladendiebe drohen mit Gewalt, Kriftel, Kapellenstraße, 15.06.2020, gg. 13.00 Uhr

(ho)Zwei rabiate Ladendiebe haben am Montagmittag in einem Drogeriemarkt Pflegeprodukte im Wert von über 300 Euro erbeutet. Die Beiden wurden dabei ertappt, wie sie mutmaßlich Waren aus einem Einkaufswagen in eine private Tasche packten. Daraufhin angesprochen entwickelte sich eine verbale und handgreifliche Auseinandersetzung, woraufhin eine Mitarbeiterin des Marktes die Tür verschloss. Nachdem der Frau massive Gewalt angedroht wurde, öffnete sie wieder die Tür, und die Täter fuhren in einem Land Rover mit Groß-Gerauer Kennzeichen davon, der von einer dritten Person geführt wurde. Bei dem diebischen Duo handelte es sich um eine Frau, die als ca. 1,70 Meter groß, korpulent, bekleidet mit einem grünen Gewand und einem rotbraunen Kopftuch beschrieben wurde. Ihr Komplize sei etwa 15 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, schlank, hatte eine Umhängetasche der Marke Luis Vuitton dabei und trug einen Mundschutz mit Gucci-Aufdruck. Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Exhibitionist in Pkw, Kelheim, Fischbach, Langstraße, 16.06.2020, gg. 22.15 Uhr

(ho)Eine 20-jährige Frau ist gestern Abend in Fischbach Opfer eines Exhibitionisten geworden. Die Geschädigte hielt sich an einer Bushaltestelle in der Langstraße auf, als der Täter mit einem weißen Kleinwagen mit Main-Taunus-Kreis-Kennzeichen neben ihr anhielt. Bei geöffneter Beifahrerscheibe zeigte sich der Täter in Scham verletzender Art und Weise. Nach einigen Sekunden fuhr er in Richtung Kelkheim über die Kelkheimer Straße davon. Er wurde als ca. 20 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, mit roten, lockigen Haaren, weißer Haut, einem Dreitagebart, untersetzter Figur und mit einem T-Shirt und Jeans bekleidet beschrieben. Hinweisgeber oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

5. Pkw zerkratzt, Flörsheim, Lahnstraße, 14.06.2020 bis 15.06.2020

(ho)In der Flörsheimer Lahnstraße ist im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagabend ein geparkter BMW durch Zerkratzen erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Der Wagen war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand abgestellt und wurde auf der rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Flörsheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell