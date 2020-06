POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung, Hofheim, Hattersheimer Straße, 14.06.2020, gg. 02.45 Uhr

(ho)Am frühen Sonntagmorgen ist im Bereich des Hofheimer S-Bahnhofs ein 32-jähriger Mann festgenommen worden, der sich in der Öffentlichkeit in Scham verletzender Art und Weise gezeigt haben soll. Gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei von drei Zeugen über den Vorfall informiert. Die drei jungen Männer waren auf den Verdächtigen aufmerksam geworden und hatten ihn aufforderten, die Handlungen zu unterlassen. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der Tatverdächtige durch die Zeugen beschrieben, worauf der 32-Jährige auf einem gegenüberliegenden Bahnsteig bekleidet angetroffen und festgenommen wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes in psychiatrische Behandlung übergeben.

2. VW Polo gestohlen, Hattersheim, Okriftel, Rossertstraße, 13.06.2020, gg. 22.30 Uhr

(ho)Am Samstagabend in ist der Rossertstraße in Okriftel ein geparkter VW Polo gestohlen worden. An dem grünen Pkw waren zuletzt die Kennzeichen F-M 1595 angebracht. Der Geschädigte hatte seinen Polo in der Nähe seiner Wohnanschrift auf der Straße abgestellt. Der Wagen war gegen 22.30 Uhr spurlos verschwunden. Hinweisgeber die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Polo machen können, werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbrecher gescheitert, Hattersheim, Eddersheim, Mörikestraße, Nacht zum 13.06.2020

(ho)In der Nacht zum vergangenen Samstag sind in der Mörikestraße in Eddersheim unbekannte Einbrecher leer ausgegangen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Gelände des Hauses und versuchten dort, die Eingangstür aufzubrechen. Da es den Tätern offenbar nicht gelang die Tür zu öffnen, brachen sie die weitere Begehung der Tat ab und flüchteten. Was blieb ist der Sachschaden. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Wohnungseinbruch und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

