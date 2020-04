Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (02/2204)

Speyer (ots)

22.04.2020, 04:30 Uhr

Am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Speyer eine Ruhestörung ausgehend aus einer Tiefgarage in der Bernatzstraße. Bei der Überprüfung vor Ort konnte die Polizei zunächst nur einen 17jährigen Speyerer antreffen, der vorgab, sich alleine in der Tiefgarage aufzuhalten. Bei einer Absuche konnte jedoch ein weiterer Jugendlicher aus Speyer (16 Jahre) festgestellt werden, der sich hinter einem Fahrzeug versteckte. Auf dem Dach dieses Pkw befand sich eine Dose mit Cannabisblüten und Betäubungsmittelutensilien. Das Betäubungsmittel und die Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Jugendlichen, gegen die die Polizei nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

