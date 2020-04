Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis (56/2104)

Speyer (ots)

21.04.2020, 18:46 Uhr

Gegen einen 31-Jährigen aus Offenbach am Main leitet die Polizei Speyer am Dienstagabend ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zuvor meldete ein Zeuge telefonisch, dass er auf der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend hinter einem Kraftrad mit Versicherungskennzeichen herfahre, das rund 70 km/h schnell sei. In Höhe der Abfahrt Speyer-Zentrum konnte das Zweirad von der Polizei angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass es lediglich bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h zugelassen ist. Mit dem Tatvorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis konfrontiert, räumte der Beschuldigte ein, dass sein Fahrzeug 60-65 km/h fahren würde. Dementsprechend wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell