POL-UL: (HDH)Heidenheim - Fensterscheiben eingeworfen/ Bereits am Freitag warf ein Unbekannter an einem Gebäude in Heidenheim mehrere Scheiben ein.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr hörte ein Zeuge ein Scheibenklirren in der Schnaitheimer Straße. Als er nach dem Rechten schaute sah er, dass ein Unbekannter an einem Gebäude mehrere Scheiben mit faustgroßen Steinen eingeworfen hatte. Weitere Zeugen meldeten sich. Die gaben an, dass ein Mann die Steine geworfen hätte. Der sei nach der Tat in Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/322-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

