POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ohne fremde Beteiligung landete gestern ein 25-Jähriger mit seinem PKW neben der Kreisstraße 18 im Graben. Der Wormser fuhr gegen 17 Uhr auf der K 18 von Herrnsheim in Richtung Abenheim, als er in einer Linkskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde er hierbei nicht. Da der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabisprodukte reagierte. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Am PKW entstand Totalschaden.

