Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erneute Enkeltrick und Schockanrufe in Worms

Worms (ots)

Im Laufe des frühen Nachmittags kam es im Stadtgebiet von Worms erneut zu Anrufen der Enkeltrickbetrüger. Glücklicherweise kam es heute nicht zu einer Geldübergabe. Die Betrüger nutzten heute erneut die Variante der so genannten Schockanrufe. Diese wenden die Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend finanzielle Unterstützung bräuchte. Bei den heutigen Anrufen gaben die Betrüger an, dass die Enkelin einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verschuldet habe. Das Geld werde dann durch die Polizei abgeholt. Die teilweise tief erschütterten Geschädigten konnten jedoch von den tatsächlichen Enkeln und Angehörigen und letztlich durch die Polizei beruhigt werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

