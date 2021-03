Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand im Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses

Worms (ots)

Am heutigen Tag, den 07.03.2021 war in der Dammstraße gegen 07:35 Uhr ein Brand im Dachgeschoss eines zweistöckigen Reihenendhauses ausgebrochen. Hierfür war vermutlich ein technischer Defekt eines Kühlschranks verantwortlich.

Nachdem der Inhaber des Kühlschranks mit eigenen Löschversuchen gescheitert ist, alarmierte er alle weiteren Bewohner des Hauses. Hierdurch konnten sich alle Anwohner unverletzt nach draußen begeben.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich auch in das darunter liegende Geschoss aus. Aufgrund immer wieder entfachender Glutnester dauerten die Löscharbeiten mehrere Stunden an. Währenddessen musste auch die angrenzende Bundesstraße 9 gesperrt werden.

Das Reihenendhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird aktuell mit 300.000 Euro beziffert. Alle Bewohner konnten umquartiert werden.

Vor Ort waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, das THW und die Polizei im Einsatz.

