Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person (B47

Hohen-Sülzen)

B47 - Hohen-Sülzen (ots)

Ein 48-jähriger Obrigheimer befuhr mit seinem PKW die B47 aus Worms kommend in Richtung Monsheim. An der Abfahrt bei Hohen-Sülzen beabsichtigte er nach links von der B47 abzubiegen. Eine 18-jährige Fahrerin aus Offstein wollte zeitgleich von Hohen-Sülzen aus kommend auf die B47 auffahren. Hierbei übersah sie den einbiegenden 48-Jährigen, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Die Beifahrerin des 48-jährigen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrer verblieben unverletzt. Der PKW der Unfallverursacherin war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

