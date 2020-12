Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfall durch Unachtsamkeit

BühlBühl (ots)

Der Fahrer eines Porsche ist am Mittwoch auf der Rungsstraße in Bühl mit einem 52-jährigen Audi-Fahrerin kollidiert. Während der Abbiegende von der Hubstraße kommend in die Rungsstraße fahren wollte, war die Lenkerin des Audi auf der Rungsstraße aus Richtung Bühl kommend in Richtung Kappelwindeck unterwegs. Beide Fahrzeugführer wurden aktuellen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. /jt

