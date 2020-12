Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Zeugenaufruf nach Reifendiebstahl

WolfachWolfach (ots)

Ein Unbekannter machte sich am Dienstag im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 21:30 Uhr an einem ordnungsgemäß, auf dem Park and Ride Parkplatz abgestellten Opel Corsa zu schaffen. Hierbei soll der Langfinger das linke Hinterrad des Kraftfahrzeuges abmontiert haben und dieses gegen eine deformierte Stahlfelge getauscht haben. Der Parkplatz befindet sich in der Bahnhofstraße. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Wolfach sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07834 8357 -0 entgegengenommen.

