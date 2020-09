Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Jugendlicher erpresst Bargeld und wird auf der Flucht von Polizei gestellt (00/0209)

02.09.2020, 00:10 Uhr

Ein 19-jähriger Speyerer wurde am Dienstagmorgen gegen 00:10 Uhr in der Wormser Landstraße Opfer einer räuberischen Erpressung. In Begleitung eines 18-jährigen Bekannten wurden sie dort von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs forderte der Jugendliche den 19-Jährigen auf, ihm sein gesamtes Geld zu geben. Zur Verdeutlichung seiner Forderung fuchtelte er mit einer Stahlkette, die er zuvor um den Hals getragen hatte, vor dem Geschädigten herum. Daraufhin händigte der Geschädigte dem Täter seine Geldbörse aus, aus welcher der Täter das gesamte Bargeld (knapp 10 Euro) entnahm und flüchtete. Er konnte von einer Streife wenig später am Eselsdamm festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 18-jährigen Mannes aus Ingelheim konnte der entwendete Münzbetrag bei ihm aufgefunden werden. Da er einen Atemalkoholwert von 0,44 Promille und Anzeichen für Drogenkonsum aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

