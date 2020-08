Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Kersmecke, Baum stürzt um und beschädigt Wohnhaus

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag gegen 15:55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße alarmiert. Eine Fichte war umgekippt und auf das Dach des Hauses gestürzt. Dort blieb der Baum an der Dachkante liegen. Da der Baum drohte, jederzeit komplett herabzustürzen, wurde er von der Feuerwehr runtergezogen und das Areal im Anschluss abgesperrt. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an den Hauseigentümer übergeben, um im Nachgang einen Dachdecker zu beauftragen.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Matthias Greth

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391/923-497

Fax: 02391/923-455

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell