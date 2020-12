Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

OffenburgOffenburg (ots)

Ein Unbekannter machte sich am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr an einem verschlossenen E-Bike zu schaffen. Der Besitzer hat sein Fahrrad mittels eines Ringschlosses in der Wichnerstraße Nr.3 gesichert, als er bei seiner Rückkehr das Fehlen seines Zweirades feststellen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell