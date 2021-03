Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Mittwoch- und Donnerstagvormittag wurde in Worms-Neuhausen in zwei Häuser eingebrochen, während die Bewohner außer Haus waren. In der Grenzstraße hebelten unbekannte Täter am Mittwoch das Kellerfenster auf und gelangten so ins Anwesen. Die Zimmer wurden auf der Suche nach Wertsachen teilweise durchwühlt. Bislang wurde seitens der Geschädigten der Diebstahl eines 4-stelligen Bargeldbetrags festgestellt. In der Lenbachstraße kann der Einbruch zeitlich eingegrenzt werden, da das Haus videoüberwacht ist. Gestern, um 9:22 Uhr hebelten zwei Frauen die Terrassentür des Hauses auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist anzunehmen. Weiterhin kam es am Donnerstagvormittag zu einer verdächtigen Beobachtung durch Anwohner der Gerhart-Hauptmann-Straße (Worms-Leiselheim). Dort klingelten zwei Frauen und erkundigten sich bei der Bewohnerin nach einer "Physiotherapiepraxis". Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich um eine Vorbereitungshandlung handelt, um auszukundschaften, ob Bewohner zuhause sind.

Täterbeschreibung: Südländisches Aussehen, schwarze, zum Zopf zusammengebundene Haare, 20-25 Jahre. Trugen dunklen Steppjacken, schwarzen Hosen und weiße Turnschuhe. Eine Täterin trug unter ihrer Jacke einen weißen Hoodie. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einer grünen Mercedes A-Klasse, älteren Baujahrs.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

