Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Worms (ots)

Am Montag wurde eine 71-jährige Wormserin am Telefon durch einen falschen Bankmitarbeiter um ihr Geld betrogen. Am Vormittag erhielt die Rentnerin einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse, der von einer unberechtigten Abbuchung von ihrem Konto berichtete. Er zeigte sich hilfsbereit und bot an, dass man gemeinsam per Onlinebanking die Rückbuchung veranlassen könne. Die Geschädigten setzte zunächst ihr Tageslimit hoch und buchte auf Anweisung knapp 5000 Euro auf ein fremdes Konto um. Etwa zwei Stunden später meldete sich der Betrüger erneut, woraufhin er sein Opfer erneut zu einer Buchung über mehr als 4000 Euro brachte. Die zweite Überweisung konnte durch das Geldinstitut der Geschädigten wieder zurückgebucht werden. Der Kripo Worms wurde für diesen Vormittag ein weiterer Fall des falschen Bankmitarbeiters bekannt, hierbei konnte er eine 73-Jährige nicht zu einer Überweisung bewegen.

- Geben Sie niemals persönliche Daten oder Informationen am Telefon preis.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Fragen Sie selbst bei Ihrer Bank nach.

- Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, sondern legen Sie bewusst auf und wählen selbst die Nummer Ihrer Bank.

- Wenden Sie sich im Zweifel gerne an Ihre Polizei.

Bleiben Sie wachsam und informieren Sie auch Ihre Familie, Freunde und Nachbarn.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell