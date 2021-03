Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Worms (ots)

Gestern wurde eine 49-jährige Wormserin in ihrem PKW bei einem Auffahrunfall in der Bebelstraße leicht verletzt. Eine 56-jährige Autofahrerin fuhr um 14:15 Uhr aus Richtung Gaustraße in Richtung Von-Steuben-Straße, als der Verkehr vor ihr ins Stocken kam. Infolge zu geringem Sicherheitsabstand prallte sie frontal auf das Fahrzeugheck der 49-Jährigen, deren PKW infolge des Aufpralls auf den vor ihr befindlichen PKW eines 38-Jährigen geschoben wurde. An allen drei PKW entstand ca. 6000 Euro Sachschaden.

