Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Müllcontainer in Flammen

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 22:20 Uhr stand ein Müllcontainer in der Kantstraße in Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand - die Ursache ist noch unbekannt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Das Müllbehältnis aus Kunststoff wurde durch das Feuer völlig zerstört. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell