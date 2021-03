Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vermisster 62-jähriger Wormser nach umfangreicher Suche wieder aufgefunden!

Worms (ots)

Bereits am Samstagabend (27.02.2021) wurde durch die Polizei Worms der 62-jährige an Alzheimer-Demenzerkranke Wormser nach eingegangener Vermisstenanzeige durch dessen Frau gesucht. Der Mann war seit Samstagmittag mit dem Rad in Richtung Rhein unterwegs gewesen. Umfangreiche Suchmaßnahmen auch mit Hilfe von Mitteilungen durch Bürger führten nicht zum Auffinden des Mannes, so dass die Suchmaßnahmen den gesamten Sonntag bis in die Nacht fortgeführt werden mussten. Hierzu kamen, neben den Polizeikräften, sowohl Flächenspürhunde, Personenspürhunde und Drohnen sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dies führte leider auch zu einigen Unmutsbekundungen via Telefon vereinzelter Bürger bei der Polizei die sich über den lauten Hubschrauber teilweise sogar beschwerten. Dies spiegelt jedoch Glücklicherweise keinesfalls das Gros der Wormser Bürger wieder, welche mit unzähligen Hinweisen und Mitteilungen auf die, von den Angehörigen des Vermissten initiierten Suche in den Sozialen Medien, reagierten. Letztlich konnte der 62-jährige in Speyer von einer Polizeistreife festgestellt und auf die dortige Wache gebracht werden. Wo er wohl auf und in einer, den Umständen entsprechend, guten Verfassung der Ehefrau und dem Sohn übergeben werden konnte.

