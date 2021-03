Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Randalierer attackieren Fahrzeugführer

Worms (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag randalierten zwei Männer auf offener Straße und griffen Verkehrsteilnehmer tätlich an. Ein Täter musste in Gewahrsam genommen werden.

Wie der Polizei Worms gegen 9:30 Uhr mitgeteilt wurde, hatten zwei Männer in der Ludwigstraße einen am Straßenrand abgestellten Roller umgestoßen und beschädigt. Eine Person trage eine gelbe Jacke und eine blaue Jeans, die andere eine graue Jacke und eine rote Hose. An der Kreuzung Ludwigstraße / Peterstraße waren die beiden dann auf einen Motorradfahrer losgegangen. Dieser habe verkehrsbedingt gehalten, als die beiden Männer versuchten den Zweiradfahrer von seinem Motorrad zu ziehen. Dies gelang ihnen nicht und er konnte flüchten. Nun wendete sich das Duo dem PKW zu, der hinter dem flüchtenden Motorrad stand. Mit den Fäusten schlugen sie gegen die hintere Fahrzeugseite und verursachten Sachschaden. Kurz darauf begaben sich die Randalierer in die Peterstraße und stellten sich vor einen weiteren PKW. Mit den Fäusten hämmerten sie auf die Motorhaube und beschädigten diese. Als die Täter sich erneut einem Pkw in den Weg stellten und auf die Motorhaube schlugen, stieg der Fahrer aus, um die Personen zur Rede zu stellen. Daraufhin wurde dem Mann die Fahrertür gegen das Bein geschlagen und er erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Die beiden in Worms wohnhaften Männer wurden durch die hinzugerufene Polizeistreife kontrolliert. Während der 32-Jährige einem Platzverweis Folge leistete, musste sein 30-jähriger Begleiter, aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens gegenüber dem Geschädigten und den Einsatzkräften, in Gewahrsam genommen werden. Ob die Täter mit den am Vormittag im Hohenstaufenring festgestellten Sachbeschädigungen an PKW in Zusammenhang zu bringen sind, ist bislang nicht bekannt. Hier wurde an insgesamt fünf Fahrzeugen der Lack zerkratzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell