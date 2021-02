Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 17.02.2021 wurde zwischen 11.00 und 11.40 Uhr ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw im hinteren Bereich beschädigt. Ein unbekannter Unfallverursacher stieß auf dem HIT-Parkplatz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den geparkten Pkw. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

